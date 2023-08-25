Уволен глава ГСЧС, внутренняя проверка в службе завершена

Кабинет министров уволил Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности председателя ГСЧС", – написал Клименко.

Он сообщил, что исполнение обязанностей главы ГСЧС возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука.

"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения", – добавил глава МВД.

Он отметил, что ГСЧС работает в штатном режиме.

Спикер МВД Марьяна Рева в комментарии LIGA.net рассказала, что внутренняя проверка в ГСЧС касалась организации деятельности, в том числе в авиации ГСЧС.

По ее словам, внутренняя проверка была начата после оглашения подозрений работникам ГСЧС по делу катастрофы вертолета с руководством МВД.

Крук был назначен главой ГСЧС 16 февраля 2022 года.

Утром 18 января 2023 года во время аварии вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. По последним данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадал 31 человек, из них 13 детей.

3 августа ГБР сообщило о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС в том, что их действия 18 января 2023 года привели к авиакатастрофе, в которой погибло руководство МВД.

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