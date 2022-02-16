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Новым главой Госслужбы по чрезвычайным ситуациям назначен Сергей Крук

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 15:52
Новым главой Госслужбы по чрезвычайным ситуациям назначен Сергей Крук - Фото
Сергей Крук (фото - ГСЧС)

Сегодня, 16 февраля, Кабмин назначил Сергея Крука главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ранее он возглавлял главное управление этого ведомства в Ровенской области. О назначении сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Обязанности главы ГСЧС Крук исполнял с ноября 2021 года.

С октября 2014-го он возглавлял управление ГСЧС в Ровенской области.

Крук родился в 1977 году в Ровно. Имеет два высших образования – окончил Харьковский институт пожарной безопасности и Киевский университет внутренних дел. Имеет звание генерал-майора службы гражданской защиты. Доктор наук по госуправлению. Он женат, супруга Елена работает замначальника отдела в Ровенском центре соцподдержки. Семья воспитывает двух дочерей – Владиславу и Валерию.

  • 10 ноября 2021 года Кабмин уволил Николая Чечеткина с должности главы ГСЧС. О причинах не сообщалось.
  • 13 декабря Кабмин уволил Александра Гогилавшили с должности замминистра внутренних дел после двух скандальных видео, на которых он нецензурно общался с правоохранителями. 
  • 16 февраля Кабмин назначил бывшего первого замглавы СБУ Василия Малюка на должность заместителя главы МВД.

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Яна Катасонова
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