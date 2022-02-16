Новым главой Госслужбы по чрезвычайным ситуациям назначен Сергей Крук

Сегодня, 16 февраля, Кабмин назначил Сергея Крука главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ранее он возглавлял главное управление этого ведомства в Ровенской области. О назначении сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Обязанности главы ГСЧС Крук исполнял с ноября 2021 года.

С октября 2014-го он возглавлял управление ГСЧС в Ровенской области.

Крук родился в 1977 году в Ровно. Имеет два высших образования – окончил Харьковский институт пожарной безопасности и Киевский университет внутренних дел. Имеет звание генерал-майора службы гражданской защиты. Доктор наук по госуправлению. Он женат, супруга Елена работает замначальника отдела в Ровенском центре соцподдержки. Семья воспитывает двух дочерей – Владиславу и Валерию.

10 ноября 2021 года Кабмин уволил Николая Чечеткина с должности главы ГСЧС. О причинах не сообщалось.

13 декабря Кабмин уволил Александра Гогилавшили с должности замминистра внутренних дел после двух скандальных видео, на которых он нецензурно общался с правоохранителями.

16 февраля Кабмин назначил бывшего первого замглавы СБУ Василия Малюка на должность заместителя главы МВД.

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Яна Катасонова

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