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Кабмин назначил Малюка заместителем Монастырского. Летом Зеленский уволил его из СБУ

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 14:58
Кабмин назначил Малюка заместителем Монастырского. Летом Зеленский уволил его из СБУ - Фото
Василий Малюк (Скриншот из видео УП)

Сегодня, 16 февраля, Кабмин назначил бывшего первого замглавы Службы безопасности Украины Василия Малюка на должность заместителя министра внутренних дел Дениса Монастырского. Об этом сообщил  представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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В марте 2020 года президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ и назначил Малюка на должность первого заместителя главы спецслужбы, начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 26 июля 2021-го Зеленский уволил Малюка и еще четырех руководителей СБУ.

Зеленский объяснял кадровые перестановки в СБУ необходимостью активизации борьбы с контрабандой, темпы которой не устраивали президента.

В начале сентября 2021-го Украинская правда писала, что Малюк был замечен среди гостей на дне рождения замглавы Офиса президента Олега Татарова. По данным издания, на праздник съехались топ-чиновники правоохранительных ведомств, в том числе и связанные с расследованием дела против него. Сам Татаров сказал, что не видит в этом конфликта интересов.

Кабмин назначил Малюка заместителем Монастырского. Летом Зеленский уволил его из СБУ
  • 13 декабря 2021-го Кабмин уволил Александра Гогилавшили с должности замминистра внутренних дел после двух скандальных видео, на которых он нецензурно общался с правоохранителями. 

Читайте также: Как власть Владимира Зеленского защищает Татарова. Хронология главного скандала страны

Оксана Житнюк
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сбу мвд Денис Монастырский Василий Малюк Олег Татаров
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