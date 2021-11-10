Кабмин уволил главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
10.11.2021, 13:56
Николай Чечеткин (Фото: пресс-служба ГСЧС)
Кабинет министров уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Вместо уволенного Чечеткина исполняющим обязанности руководителя ГСЧС назначен Сергей Крук.
Крук родился 7 августа 1977 года. Закончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД, Киевский национальный университет внутренних дел. Доктор наук по госуправлению. С октября 2014 года – начальник главного управления ГСЧС в Ровенской области.
- 13 июля 2021 года на то время глава МВД Арсен Аваков подал в отставку после просьбы Зеленского.
- 15 июля Рада уволила Авакова – 291 голос "за".
- 16 июля главой МВД был назначен Денис Монастырский.
- 11 августа подал в отставку глава полиции Киева Андрей Крищенко.
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