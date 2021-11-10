Кабмин уволил главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Кабинет министров уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Вместо уволенного Чечеткина исполняющим обязанности руководителя ГСЧС назначен Сергей Крук.

Крук родился 7 августа 1977 года. Закончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД, Киевский национальный университет внутренних дел. Доктор наук по госуправлению. С октября 2014 года – начальник главного управления ГСЧС в Ровенской области.

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Денис Юдин

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