UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин уволил главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 13:56
Кабмин уволил главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - Фото
Николай Чечеткин (Фото: пресс-служба ГСЧС)

Кабинет министров уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вместо уволенного Чечеткина исполняющим обязанности руководителя ГСЧС назначен Сергей Крук.

Крук родился 7 августа 1977 года. Закончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД, Киевский национальный университет внутренних дел. Доктор наук по госуправлению. С октября 2014 года – начальник главного управления ГСЧС в Ровенской области.

Читайте также: Между Аваковым и Зеленским. Кто такой Монастырский и что при нем ждет МВД

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Николай Чечеткин кабмин увольнение ГСЧС Сергей Крук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 