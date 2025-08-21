В Афганістані згорів автобус з депортованими з Ірану. Загинули 79 людей, серед них 17 дітей
Згорілий автобус (Фото: x.com/espectanoticias)

На заході Афганістану автобус з депортованими з Ірану людьми потрапив в аварію та загорівся. Загинуло щонайменше 79 людей, серед них 17 дітей. Про це BBC повідомив речник міністерства внутрішніх справ Талібану.

Автобус, що прямував до Кабула, загорівся ввечері 20 серпня після зіткнення з вантажівкою та мотоциклом у провінції Герат.

Поліція Герата заявила, що аварія сталася через "надмірну швидкість і недбалість" водія автобуса.

Зазначається, що трагедія сталася на тлі хвилі примусових депортацій афганців з Ірану. Тегеран посилив виселення мігрантів, звинувачуючи їх у співпраці з Ізраїлем після останнього загострення на Близькому Сході.

За даними Агентства ООН у справах біженців, з січня Іран покинули понад 1,5 млн афганців. Деякі з них проживали в Ірані поколіннями.

аваріяАфганістанавтобусзагиблі