В Афганістані згорів автобус з депортованими з Ірану. Загинули 79 людей, серед них 17 дітей

Автобус, що прямував до Кабула, загорівся після зіткнення з вантажівкою та мотоциклом у провінції Герат

Згорілий автобус (Фото: x.com/espectanoticias)

На заході Афганістану автобус з депортованими з Ірану людьми потрапив в аварію та загорівся. Загинуло щонайменше 79 людей, серед них 17 дітей. Про це BBC повідомив речник міністерства внутрішніх справ Талібану.

Автобус, що прямував до Кабула, загорівся ввечері 20 серпня після зіткнення з вантажівкою та мотоциклом у провінції Герат.

Поліція Герата заявила, що аварія сталася через "надмірну швидкість і недбалість" водія автобуса.

Internacionales || Un autobús con ciudadanos afganos procedentes de Irán chocó contra una motocicleta y un camión cisterna en Guzara, Herat. El accidente provocó un incendio y dejó al menos 76 personas fallecidas. pic.twitter.com/xWI4xmCD4r — @ESpectaNoticias (@espectanoticias) August 20, 2025

VIDEO: 78 people died after a bus carrying Afghan migrants collided with two other vehicles in western Afghanistan pic.twitter.com/OqTtv7opgD — AFP News Agency (@AFP) August 20, 2025

د اطفايې مسؤلين په ډير ليږ وخت کي د حادثی ځای ته ورسيدل خو متاسفانه په ژغورلو ونه توانيدل pic.twitter.com/cj3RhQc25H — Ahmadullah Muttaqi | احمدالله متقي (@Ahmadmuttaqi01) August 19, 2025

Зазначається, що трагедія сталася на тлі хвилі примусових депортацій афганців з Ірану. Тегеран посилив виселення мігрантів, звинувачуючи їх у співпраці з Ізраїлем після останнього загострення на Близькому Сході.

За даними Агентства ООН у справах біженців, з січня Іран покинули понад 1,5 млн афганців. Деякі з них проживали в Ірані поколіннями.