Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт двох ватажків Талібану

МКС дійшов висновку, що лідери талібів вчинили злочин проти людяності – переслідування за гендерною ознакою проти жінок

Афганістан (Ілюстративне фото: Samiullah Popal/EPA)

У вівторок, 8 липня, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт двох лідерів радикального угруповання Талібан, що захопило владу в Афганістані у 2021 році. Про це повідомила пресслужба МКС.

Йдеться про верховного лідера Талібану Хібатуллу Ахундзаду та голову Верховного суду Абдулу Хакіма Хаккані.

Суд дійшов висновку, що вони вчинили злочин проти людяності – переслідування за гендерною ознакою проти дівчат, жінок та інших осіб, які не відповідають політиці Талібану щодо гендерної рівності, гендерної ідентичності чи самовираження; а також за політичними мотивами проти осіб, яких сприймають як "союзників дівчат та жінок".

Вважається, що ці злочини були скоєні на території Афганістану з моменту захоплення влади Талібаном 15 серпня 2021 року та тривали щонайменше до 20 січня 2025 року.

В МКС вважають, що угруповання впровадило урядову політику, яка призвела до серйозних порушень основних прав і свобод цивільного населення Афганістану у зв'язку з вбивствами, ув'язненням, катуваннями, зґвалтуваннями та насильницькими зникненнями.

Хоча Талібан запровадив певні правила та заборони для населення в цілому, він спеціально переслідував дівчат та жінок через їхню стать, позбавляючи їх основних прав і свобод.

Зокрема, Талібан за допомогою декретів та указів суворо позбавляв дівчат та жінок права на освіту, приватне та сімейне життя, а також свободи пересування, вираження поглядів, думки, совісті та релігії.