"Більшу, ніж за бен Ладена". США можуть оголосити "величезну" нагороду за ватажків Талібану

21 січня Талібан заявив, що обміняв двох американських заручників на наркоторговця та члена руху, який був засуджений у США до довічного ув’язнення

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Держсекретар США Марко Рубіо пропонує оголосити "дуже велику нагороду" за "голови" лідерів радикального ісламістського руху Талібан, пише Reuters. Днями міністерство закордонних справ Афганістану повідомляло про звільнення двох американців у межах обміну полоненими з Талібаном.

"До нас дійшли чутки, що таліби утримують більше американських заручників, ніж повідомлялося раніше. Якщо це правда, нам доведеться негайно призначити дуже велику винагороду за їхніх лідерів, можливо, навіть більшу, ніж за бен Ладена", – написав Рубіо у X.

21 січня Талібан заявив, що обміняв двох американських заручників на наркоторговця та члена руху, який був засуджений у США до довічного ув’язнення за наркотрафік і тероризм.

У межах обміну США звільнили Хана Мухаммеда, якого у 2008 році засудили до довічного ув’язнення. Талібан, зі свого боку, відпустив двох американців, одним із яких був Раян Корбетт. Його сім’я підтвердила звільнення. Корбетта взяли в заручники у серпні 2022 року в Афганістані під час його відрядження.

ДОВІДКА Талібан – радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. Зародився 1994 року. Засновниками руху стали 30 студентів мусульманської духовної школи міста Кандагар на чолі з Муллою Мухамедом Омаром. В умовах громадянської війни, яка не припинялася після повалення прокомуністичного режиму Мухамеда Наджибулли 1992 року, таліби закликали афганське суспільство до єднання та миру під прапором ісламу.



У 2001 році США звинуватили рух у підтримці головних підозрюваних в атаці на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку – Осами бен Ладена та його Аль-Каїди. 7 жовтня військова коаліція, очолювана США, розпочала атаки в Афганістані, а до грудня режим талібів був скинутий. Війська США перебували в країні до 2021 року. Талібан – радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. Зародився 1994 року. Засновниками руху стали 30 студентів мусульманської духовної школи міста Кандагар на чолі з Муллою Мухамедом Омаром. В умовах громадянської війни, яка не припинялася після повалення прокомуністичного режиму Мухамеда Наджибулли 1992 року, таліби закликали афганське суспільство до єднання та миру під прапором ісламу.У 2001 році США звинуватили рух у підтримці головних підозрюваних в атаці на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку – Осами бен Ладена та його Аль-Каїди. 7 жовтня військова коаліція, очолювана США, розпочала атаки в Афганістані, а до грудня режим талібів був скинутий. Війська США перебували в країні до 2021 року.

Угоду про обмін було укладено ще експрезидентом Джо Байденом перед переданням повноважень Дональду Трампу, повідомляє CNN.

Влада Талібану назвала цю домовленість кроком до "нормалізації" відносин між США й Афганістаном. Водночас більшість держав світу досі не визнають режим Талібану.