"Больше, чем за бен Ладена". США могут объявить "огромную" награду за главарей Талибана

21 января Талибан заявил, что обменял двух американских заложников на наркоторговца и члена движения, приговоренного в США к пожизненному заключению

Марко Рубио (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Госсекретарь США Марко Рубио предлагает объявить "очень большую награду" за "головы" лидеров радикального исламистского движения Талибан, пишет Reuters. На днях министерство иностранных дел Афганистана сообщало об освобождении двух американцев в рамках обмена пленными с Талибаном.

"До нас дошли слухи, что талибы удерживают больше американских заложников, чем сообщалось ранее. Если это правда, нам придется немедленно назначить очень большое вознаграждение за их лидеров, возможно, даже большее, чем за бен Ладена", – написал Рубио в X.

21 января Талибан заявил, что обменял двух американских заложников на наркоторговца и члена движения, приговоренного в США к пожизненному заключению за наркотрафик и терроризм.

В рамках обмена США освободили Хана Мухаммеда, которого в 2008 году приговорили к пожизненному заключению. Талибан со своей стороны отпустил двух американцев, одним из которых был Райан Корбетт. Его семья подтвердила освобождение. Корбетта взяли в заложники в августе 2022 года в Афганистане во время его командировки.

СПРАВКА Талибан – радикальное исламистское движение суннитского направления. Зародился в 1994 году. Основателями движения стали 30 студентов мусульманской духовной школы города Кандагар во главе с Муллой Мухаммедом Омаром. В условиях гражданской войны, не прекращавшейся после свержения прокоммунистического режима Мухаммеда Наджибуллы в 1992 году, талибы призвали афганское общество к единению и миру под флагом ислама.



В 2001 году США обвинили движение в поддержке главных подозреваемых в атаке на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке – Осамы бен Ладена и его Аль-Каиды. 7 октября военная коалиция, возглавляемая США, начала атаки в Афганистане, а к декабрю режим талибов был свергнут. Войска США находились в стране до 2021 года. Талибан – радикальное исламистское движение суннитского направления. Зародился в 1994 году. Основателями движения стали 30 студентов мусульманской духовной школы города Кандагар во главе с Муллой Мухаммедом Омаром. В условиях гражданской войны, не прекращавшейся после свержения прокоммунистического режима Мухаммеда Наджибуллы в 1992 году, талибы призвали афганское общество к единению и миру под флагом ислама.В 2001 году США обвинили движение в поддержке главных подозреваемых в атаке на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке – Осамы бен Ладена и его Аль-Каиды. 7 октября военная коалиция, возглавляемая США, начала атаки в Афганистане, а к декабрю режим талибов был свергнут. Войска США находились в стране до 2021 года.

Соглашение об обмене было заключено еще экс-президентом Джо Байденом перед передачей полномочий Дональду Трампу, сообщает CNN.

Власти Талибана назвали эту договоренность шагом к "нормализации" отношений между США и Афганистаном. В то же время большинство государств мира до сих пор не признают режим Талибана.