В Афганістані таліби заборонили жінкам говорити у громадських місцях

Жінкам заборонено говорити на публіці, а також дивитися на чоловіків, з якими вони не є родичами або не перебувають у шлюбі, і навпаки

Жінка в Афганістані (Фото: ЕРА/QUDRATULLAH RAZWAN)

Хібатулла Ахундзада, лідер радикального угруповання "Талібан", яке править в Афганістані, затвердив нові закони, що забороняють жінкам говорити й показувати обличчя в громадських місцях. Мета цих законів, за його словами, — "боротися з пороками та просувати чесноти", передає Associated Press.

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Після захоплення влади у 2021 році, таліби створили міністерство з "пропаганди чеснот і запобігання пороку", зазначають журналісти. Нещодавно це відомство опублікувало нові правила, що охоплюють різні аспекти життя, такі як громадський транспорт, музика, гоління та святкування.

AP дізналося, що 114-сторінковий документ містить 35 статей і є першим офіційним набором законів щодо "пороків і чеснот" у країні. Згідно з цими законами, влада отримує права регулювати поведінку громадян і застосовувати покарання, включно й арешти.

Документ визначає, що жінки повинні прикривати своє тіло в громадських місцях, їхній одяг не повинен бути тонким, обтислим або коротким. Жінкам заборонено говорити на публіці, а також дивитися на чоловіків, з якими вони не є родичами або не перебувають у шлюбі, і навпаки.

Торік міністерство вищої освіти Афганістану, яким керують таліби, наказало приватним університетам країни не допускати студенток до вступних іспитів.

Пізніше жінкам заборонили відвідувати національний парк Банд-е-Амір, тому що вони там або не носили хіджаб, або робили це неправильно.

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