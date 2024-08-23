В Афганистане талибы запретили женщинам говорить в общественных местах

Женщинам запрещено говорить на публике, а также смотреть на мужчин, с которыми они не являются родственниками или не состоят в браке, и наоборот

Женщина в Афганистане (Фото: ЕРА/QUDRATULLAH RAZWAN)

Хибатулла Ахундзада, лидер радикальной группировки "Талибан", правящей в Афганистане, утвердил новые законы, запрещающие женщинам говорить и показывать лицо в общественных местах. Цель этих законов, по его словам, – "бороться с пороками и продвигать добродетели", передает Associated Press.

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После захвата власти в 2021 году, талибы создали министерство по "пропаганде добродетелей и предотвращению порока", отмечают журналисты. Недавно это ведомство опубликовало новые правила, охватывающие разные аспекты жизни, такие как общественный транспорт, музыка, бритье и празднование.

AP узнало, что 114-страничный документ содержит 35 статей и является первым официальным набором законов по порокам и добродетелям в стране. Согласно этим законам, власти получают право регулировать поведение граждан и применять наказания, включая аресты.

Документ определяет, что женщины должны прикрывать свое тело в общественных местах, их одежда не должна быть тонкой, облегающей или короткой. Женщинам запрещено говорить на публике, а также смотреть на мужчин, с которыми они не являются родственниками или не состоят в браке, и наоборот.

В прошлом году министерство высшего образования Афганистана, которым руководят талибы, приказало частным университетам страны не допускать студенток к вступительным экзаменам.

Позже женщинам запретили посещать национальный парк Банд-э-Амир, потому что они там либо не носили хиджаб, либо делали это неправильно.

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