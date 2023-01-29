В Афганистане женщин не допустили к вступительным экзаменам в университеты

Управляемое талибами Министерство высшего образования Афганистана приказало частным университетам страны не допускать студенток к вступительным экзаменам в следующем месяце, проводя свою политику по ограничению женщин в высшем образовании. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, письмо министерства было адресовано учреждениям северных провинций Афганистана, включая Кабул, где с конца февраля должны пройти экзамены. В письме говорится, что учреждения, которые не соблюдают правила, будут привлечены к ответственности.

Министерство высшего образования Афганистана в декабре 2022 года приказало университетам не допускать студенток "до особого распоряжения".

Через несколько дней администрация запретила работу большинству сотрудниц негосударственных организаций.

Власти также закрыли большинство средних школ для девочек.

Ограничения на работу и образование женщин вызвали осуждение на международном уровне. Западные дипломаты дали понять, что талибам необходимо изменить курс своей политики в отношении женщин, чтобы получить шанс на официальное международное признание и ослабление экономической изоляции.

Страна находится в разгаре экономического кризиса, отчасти из-за санкций, затрагивающих ее банковский сектор, и сокращения финансирования развития, при этом агентства по оказанию помощи предупреждают, что десятки миллионов людей нуждаются в срочной помощи.

Тем не менее в отчете Всемирного банка на этой неделе также говорится, что администрация Талибана, которая заявила, что сосредоточена на большей экономической самодостаточности, сохранила высокий уровень сбора доходов в 2022 году, а экспорт увеличился.

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Наталія Медведєва

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