Международный уголовный суд выдал ордера на арест двух предводителей Талибана

МУС пришел к выводу, что лидеры талибов совершили преступление против человечности – преследование по гендерному признаку против женщин

Афганистан (Иллюстративное фото: Samiullah Popal/EPA)

Во вторник, 8 июля, Международный уголовный суд выдал ордера на арест двух лидеров радикальной группировки Талибан, захватившей власть в Афганистане в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба МУС.

Речь идет о верховном лидере Талибане Хибатулле Ахундзаде и председателе Верховного суда Абдуле Хакиме Хаккане.

Суд пришел к выводу, что они совершили преступление против человечности – преследование по гендерному признаку против девушек, женщин и других лиц, не соответствующих политике Талибана по поводу гендерного равенства, гендерной идентичности или самовыражения; а также по политическим мотивам против лиц, которые воспринимаются как "союзники девушек и женщин".

Считается, что эти преступления были совершены на территории Афганистана с момента захвата власти Талибаном 15 августа 2021 года и продолжались, по меньшей мере, до 20 января 2025 года.

В МУС считают, что группировка внедрила правительственную политику, которая привела к серьезным нарушениям основных прав и свобод гражданского населения Афганистана в связи с убийствами, заключением, пытками, изнасилованиями и насильственными исчезновениями.

Хотя Талибан ввел определенные правила и запреты для населения в целом, он специально преследовал девушек и женщин из-за их пола, лишая их основных прав и свобод.

В частности, Талибан с помощью декретов и указов строго лишал девушек и женщин права на образование, частную и семейную жизнь, а также свободы передвижения, выражения взглядов, мысли, совести и религии.