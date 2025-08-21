В Афганистане сгорел автобус с депортированными из Ирана. Погибли 79 человек

Автобус, следовавший в Кабул, загорелся после столкновения с грузовиком и мотоциклом в провинции Герат

Сгоревший автобус (Фото: x.com/espectanoticias)

На западе Афганистана автобусс депортированными из Ирана людьми попал в аварию и загорелся. Погибли по меньшей мере 79 человек, среди них 17 детей. Об этом BBC сообщил представитель министерства внутренних дел Талибана.

Автобус, следовавший в Кабул, загорелся вечером 20 августа после столкновения с грузовиком и мотоциклом в провинции Герат.

Полиция Герата заявила, что авария произошла из-за "чрезмерной скорости и халатности" водителя автобуса.

Internacionales || Un autobús con ciudadanos afganos procedentes de Irán chocó contra una motocicleta y un camión cisterna en Guzara, Herat. El accidente provocó un incendio y dejó al menos 76 personas fallecidas. pic.twitter.com/xWI4xmCD4r - @ESpectaNoticias (@espectanoticias) 20 августа 2025 г

ВИДЕО: 78 человек погибли после столкновения автобуса с афганскими мигрантами с двумя другими автомобилями на западе Афганистана pic.twitter.com/OqTttv7opgD - Информационное агентство AFP (@AFP) 20 августа 2025 г

د اطفايې مسؤلين په ډير ليږ وخت کي د حادثی ځای ته ورسيدل خو متاسفانه په ژغورلو ونه توانيدل pic.twitter.com/cj3RhQc25H - Ахмадулла Муттаки | احمدالله متقي (@Ahmadullah Muttaqi01) 19 августа 2025 г

Отмечается, что трагедия произошла на фоне волны принудительных депортаций афганцев из Ирана. Тегеран усилил выселение мигрантов, обвиняя их в сотрудничестве с Израилем после последнего обострения на Ближнем Востоке.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, с января Иран покинули более 1,5 млн афганцев. Некоторые из них проживали в Иране поколениями.