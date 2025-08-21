В Афганистане сгорел автобус с депортированными из Ирана. Погибли 79 человек
Сгоревший автобус (Фото: x.com/espectanoticias)

На западе Афганистана автобусс депортированными из Ирана людьми попал в аварию и загорелся. Погибли по меньшей мере 79 человек, среди них 17 детей. Об этом BBC сообщил представитель министерства внутренних дел Талибана.

Автобус, следовавший в Кабул, загорелся вечером 20 августа после столкновения с грузовиком и мотоциклом в провинции Герат.

Полиция Герата заявила, что авария произошла из-за "чрезмерной скорости и халатности" водителя автобуса.

Отмечается, что трагедия произошла на фоне волны принудительных депортаций афганцев из Ирана. Тегеран усилил выселение мигрантов, обвиняя их в сотрудничестве с Израилем после последнего обострения на Ближнем Востоке.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, с января Иран покинули более 1,5 млн афганцев. Некоторые из них проживали в Иране поколениями.

погибшиеаварияавтобусАфганистан