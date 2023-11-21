В Аргентину під час війни прибули 35 000 росіян, серед них є агенти спецслужб – посол України

Посол України в Аргентині Юрій Клименко в інтерв'ю Голосу Америки заявив, що за час великої війни до країни Латинської Америки прибуло близько 35 000 росіян, серед яких є й агенти російських спецслужб.

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"Серед цих 35 000 росіян, які сюди прибули, впевнений, є представники й російських спецслужб, які намагаються краще закріпитися на аргентинській території і зміцнити свої позиції в Латинській Америці", – сказав Клименко.

Він додав, що близько 10 000 із прибулих до Аргентини росіян – це жінки, які хотіли народити у країні, аби таким чином отримати місцеве громадянство. Це, каже посол, дозволяє легше подорожувати світом.

На початку 2023 року директорка імміграційної служби Аргентини Флоренсія Каріньяно заявила про початок судового розслідування "прибуткового бізнесу, який обіцяє аргентинські паспорти для російських батьків".

За словами Клименка, ставлення до росіян із боку аргентинців не є прихильним. Місцеві жителі переважно сприймають їх "стримано-насторожено", адже ці люди вже асоціюються з країною-агресором, каже він.

"Раптовий удар у потилицю". Посол РФ в Аргентині нарікає, що росіян "чомусь" не люблять.

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