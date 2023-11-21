В Аргентину прибыли 35 000 россиян, среди них есть и агенты спецслужб РФ – посол Украины

Посол Украины в Аргентине Юрий Клименко в интервью Голосу Америки заявил, что за время большой войны в страну Латинской Америки прибыло около 35 000 россиян, среди которых есть и агенты российских спецслужб.

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"Среди этих 35 000 россиян, сюда прибывших, уверен, есть представители и российских спецслужб, которые пытаются лучше закрепиться на аргентинской территории и укрепить свои позиции в Латинской Америке", – сказал Клименко.

Он добавил, что около 10 000 из прибывших в Аргентину россиян – это женщины, которые хотели родить в стране, чтобы таким образом получить местное гражданство. Это, говорит посол, позволяет легче путешествовать по миру.

В начале 2023 года директор иммиграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила о начале судебного расследования "прибыльного бизнеса, обещающего аргентинские паспорта для российских родителей".

По словам Клименко, отношение к россиянам со стороны аргентинцев не благосклонно. Местные жители преимущественно воспринимают их "сдержанно-настороженно", ведь эти люди уже ассоциируются со страной-агрессором, говорит он.

"Внезапный удар в затылок". Посол РФ в Аргентине сетует, что россиян "почему-то" не любят.

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