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У Чернігівській "Чорнобаївці" з Десни виловили російський танк, передадуть ЗСУ – фото

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 13:26
У Чернігівській
Фото: ДССТ

На Чернігівщині в річці Десна виявили затонулий російський танк. Його дістали та передадуть Збройним Силам України. Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

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Водолази-сапери та фахівці водолазно-рятувальних підрозділів ДССТ спільно з військовими оперативним командуванням "Північ" витягли російський танк, який був затоплений під час невдалої спроби окупантів переправитися через річку Десна в районі селища Шестовиця Чернігівської області.

Повідомляється, що під час боїв під Черніговом російські війська неодноразово робили спроби здійснити перекидання своїх підрозділів через Десну в районі Шестовиці, але зазнавали поразки. Місцеві жителі прозвали своє селище "Другою Чорнобаївкою".

У Чернігівській "Чорнобаївці" з Десни виловили російський танк, передадуть ЗСУ – фото

У Чернігівській "Чорнобаївці" з Десни виловили російський танк, передадуть ЗСУ – фото

У Чернігівській "Чорнобаївці" з Десни виловили російський танк, передадуть ЗСУ – фото

"За зовнішніми ознаками трофейний зразок не має значних ушкоджень", – написали у ДССТ.

Повідомляється, що російський танк буде доставлений для подальшого оновлення і увійде в дію ЗСУ.

У Чернігівській "Чорнобаївці" з Десни виловили російський танк, передадуть ЗСУ – фото

У Чернігівській "Чорнобаївці" з Десни виловили російський танк, передадуть ЗСУ – фото

У Чернігівській "Чорнобаївці" з Десни виловили російський танк, передадуть ЗСУ – фото
  • 22 березня 2023 року ЗСУ затрофеїли шістдесятирічний Т-62 окупантів, але ледве-ледь знайшли військового, який вміє ним керувати.

Читайте також: Трофейний "Сонцепек" Волков Да Вінчі "засмажив" за позиціями окупантів: відео фаєр-шоу

Наталія Медведєва
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війнатанкчернігівська областьтрофей
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