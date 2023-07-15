UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Черниговской "Чернобаевке" из Десны выловили российский танк, передадут ВСУ – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 13:26
В Черниговской
Фото: ДССТ

В Черниговской области в реке Десна обнаружили затонувший российский танк. Его достали и передадут Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как отмечается, водолазы-саперы и специалисты водолазно-спасательных подразделений ГССТ совместно с военными оперативным командованием "Север" извлекли российский танк, который был затоплен во время неудачной попытки оккупантов переправиться через реку Десна в районе поселка Шестовица Черниговской области.

Сообщается, что в ходе боев под Черниговом, российские войска неоднократно предпринимали попытки осуществить переброску своих подразделений через Десну в районе Шестовицы, но терпели поражение. Местные жители прозвали свой поселок "Второй Чернобаевкой".

В Черниговской "Чернобаевке" из Десны выловили российский танк, передадут ВСУ – фото

В Черниговской "Чернобаевке" из Десны выловили российский танк, передадут ВСУ – фото

В Черниговской "Чернобаевке" из Десны выловили российский танк, передадут ВСУ – фото

"По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений", – написали в ГССТ.

Сообщается, что российский танк будет доставлен для дальнейшего обновления и войдет в строй ВСУ.

В Черниговской "Чернобаевке" из Десны выловили российский танк, передадут ВСУ – фото

В Черниговской "Чернобаевке" из Десны выловили российский танк, передадут ВСУ – фото

В Черниговской "Чернобаевке" из Десны выловили российский танк, передадут ВСУ – фото
  • 22 марта 2023 года ВСУ затрофеили шестидесятилетний Т-62 оккупантов, но еле-еле нашли военного, который умеет им управлять.

Читайте также: Трофейный "Солнцепек" Волков Да Винчи "вжарил" по позициям оккупантов: видео фаер-шоу

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войначерниговская областьтанктрофей
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 