В Черниговской "Чернобаевке" из Десны выловили российский танк, передадут ВСУ – фото

В Черниговской области в реке Десна обнаружили затонувший российский танк. Его достали и передадут Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта.

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Как отмечается, водолазы-саперы и специалисты водолазно-спасательных подразделений ГССТ совместно с военными оперативным командованием "Север" извлекли российский танк, который был затоплен во время неудачной попытки оккупантов переправиться через реку Десна в районе поселка Шестовица Черниговской области.

Сообщается, что в ходе боев под Черниговом, российские войска неоднократно предпринимали попытки осуществить переброску своих подразделений через Десну в районе Шестовицы, но терпели поражение. Местные жители прозвали свой поселок "Второй Чернобаевкой".

"По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений", – написали в ГССТ.

Сообщается, что российский танк будет доставлен для дальнейшего обновления и войдет в строй ВСУ.

22 марта 2023 года ВСУ затрофеили шестидесятилетний Т-62 оккупантов, но еле-еле нашли военного, который умеет им управлять.

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