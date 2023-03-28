Едва нашли, кто умеет управлять. ВСУ затрофеили шестидесятилетний Т-62 оккупантов – видео

Украинские танкисты захватили танк Т-62 российских оккупантов, который начали выпускать еще в 1962 году, отремонтировали его и пустили на поле боя. В сюжете Военного телевидения Украины сообщают, что Вооруженные Силы еле нашли того, кто мог бы управиться с таким типом танков.

Отмечается, что ВСУ захватили танк во время Херсонского контрнаступления, отремонтировали и направили против "бывших хозяев".

Украинские военнослужащие называют его "эхом войны" и добавляют, что "еле нашли того, кто умеет им управлять", поскольку танк произведен 60 лет назад.

На прошлой неделе мониторинговая группа Conflict Intelligence Team сообщала, что россияне начали расконсервировать танки Т-54, производства 1940 года. Также группа проанализировала спутниковые снимки и зафиксировала опрокидывание не менее 191 танка с июня по ноябрь 2022 года, вероятно, в основном танков Т-62.

20 марта 2023 года Т-62 уже был замечен на поле боя.

Из-за потерь оккупанты вооружаются танками Т-62 60-летней давности – разведка Британии.

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Мілана Головань

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