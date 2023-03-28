UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Едва нашли, кто умеет управлять. ВСУ затрофеили шестидесятилетний Т-62 оккупантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 18:10
Едва нашли, кто умеет управлять. ВСУ затрофеили шестидесятилетний Т-62 оккупантов – видео - Фото
Трофейный Т-62 (Скриншот)

Украинские танкисты захватили танк Т-62 российских оккупантов, который начали выпускать еще в 1962 году, отремонтировали его и пустили на поле боя. В сюжете Военного телевидения Украины сообщают, что Вооруженные Силы еле нашли того, кто мог бы управиться с таким типом танков.

Отмечается, что ВСУ захватили танк во время Херсонского контрнаступления, отремонтировали и направили против "бывших хозяев".

Украинские военнослужащие называют его "эхом войны" и добавляют, что "еле нашли того, кто умеет им управлять", поскольку танк произведен 60 лет назад.

На прошлой неделе мониторинговая группа Conflict Intelligence Team сообщала, что россияне начали расконсервировать танки Т-54, производства 1940 года. Также группа проанализировала спутниковые снимки и зафиксировала опрокидывание не менее 191 танка с июня по ноябрь 2022 года, вероятно, в основном танков Т-62.

Смотрите также: Резников показал, как танки Challenger 2 катаются по Украине

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война танк трофей т-62
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 