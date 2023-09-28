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У Німеччині дали Rheinmetall зелене світло на спільний з Україною завод, він буде у Києві

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 23:04
У Німеччині дали Rheinmetall зелене світло на спільний з Україною завод, він буде у Києві - Фото
Rheinmetall (Фото - ЕРА)

Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дало дозвіл на створення в Україні спільного підприємства німецького заводу зброї Rheinmetall і концерну Українська оборонна промисловість (колишній Укроборонпром). Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

"Спільне підприємство базуватиметься у Києві та займатиметься сервісним обслуговуванням, а також збіркою, виробництвом та розробкою військової техніки", – йдеться у пресрелізі німецького антимонопольного відомства від 28 вересня 2023 року.

Заявки на отримання дозволу від інших відповідних відомств уже подано, і очікується, що їх буде отримано найближчим часом, повідомили в Rheinmetall.

На початковому етапі підприємство працюватиме виключно в Україні.

"Співпраця між Rheinmetall та Українською оборонною промисловістю спрямована на зміцнення оборонного сектору України і, зрештою, національної безпеки країни шляхом поступового створення спільних можливостей у галузі оборонних технологій в Україні", – повідомили у Rheinmetall.

На першому етапі співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні та ремонті техніки, переданій Україні.

На пізніших етапах партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні. У перспективі співпраця може також містити спільну розробку військових систем, зокрема для подальшого експорту Україною.

  • Інформація про можливу появу в Україні танкового заводу Rheinmetall з'явилася ще на початку весни 2023-го. В одному з інтерв'ю директор концерну Паппергер заявив, що підприємство коштуватиме 200 млн євро і зможе виробляти до 400 танків на рік.
  • Пізніше Паппергер сказав, що Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.
  • У травні Rheinmetall та Укроборонпром створили спільне підприємство, в якому німецькому концерну належить 51%.
  • У липні директор Rheinmetall заявив, що концерн не чекатиме закінчення війни, щоб відкрити обіцяний збройовий завод в Україні. Він збирається зробити це не пізніше середини осені 2023-го.

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Оксана Житнюк
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