В Германии дали Rheinmetall зеленый свет на совместный с Украиной завод, он будет в Киеве

Федеральное антимонопольное ведомство Германии дало разрешение на создание в Украине совместного предприятия немецкого оружейного завода Rheinmetall и концерна Украинская оборонная промышленность (бывший Укроборонпром). Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости



"Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военной техники", – говорится в пресс-релизе немецкого антимонопольного ведомства от 28 сентября 2023 года.

Заявки на получение разрешения от других соответствующих ведомств уже поданы, и ожидается, что они будут получены в ближайшее время, сообщили в Rheinmetall.

На первоначальном этапе предприятие будет работать исключительно в Украине.

"Сотрудничество между Rheinmetall и Украинской оборонной промышленностью направлено на укрепление оборонного сектора Украины и, в конечном итоге, национальной безопасности страны путем постепенного создания совместных возможностей в области оборонных технологий в Украине", – сообщили в Rheinmetall.

На первом этапе сотрудничество будет сосредоточено на техническом обслуживании и ремонте техники, переданной Украине.

На более поздних этапах партнеры намерены совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине. В перспективе сотрудничество может также включать совместную разработку военных систем, в том числе для последующего экспорта Украиной.

Информация о возможном появлении в Украине танкового завода Rheinmetall наметилась еще в начале весны 2023-го. В одном из интервью директор концерна Паппергер заявил, что предприятие будет стоить 200 млн евро и сможет производить до 400 танков в год.

Позже Паппергер сказал, что Rheinmetall планирует производить в Украине не только танки, но и боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны.

В мае Rheinmetall и Укроборонпром создали совместное предприятие, в котором немецкому концерну принадлежит 51%.

В июле директор Rheinmetall заявил, что концерн не будет ждать окончания войны, чтобы открыть обещанный оружейный завод в Украине. Он собирается сделать это не позднее середины осени 2023-го.

Читайте также: Rheinmetall поставит Украине еще 40 бронетранспортеров Marder

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.