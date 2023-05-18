RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Передмістя Харкова під ударом росіян: прогриміло два вибухи, "прилетіло" в житловий будинок

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 15:00
Передмістя Харкова під ударом росіян: прогриміло два вибухи,
Харків (Фото: сайт Міської ради)

У Харкові орієнтовно о 14:52 чули два вибухи. Про це повідомляють два співрозмовники LIGA.net у місті. В обласній військовій адміністрації повідомили про "приліт" російських ракет чи ракети, зокрема, постраждав  житловий будинок в передмісті.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожі удари по Харкову та області.

Повідомляється про пуски ракет з Бєлгородської області РФ.

О 15:09 голова ОВА повідомив про "приліт" у селі Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучення у приватний житловий будинок, під завалами може перебувати людина. На місці працюють екстрені служби, дані уточнюються.

О 15:24 пролунав відбій повітряної тривоги.

ОНОВЛЕНО о 15:48. Голова ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару загинула одна людина. Двоє цивільних отримали поранення, їм надають медичну допомогу.

Мапа: село Циркуни
ДОВІДКА. Армія країни-терориста Росії від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році активно завдає ракетних ударів по прикордонних містах та селищах. Після перепрограмування комплексів С-300/400 ворог б'є протиракетами по об'єктах на землі – у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Краматорську та інших містах, які розташовані відносно недалеко від лінії фронту.
  • 17 травня 2022 року РФ здійснила ракетну атаку на Одесу, у місті було чути вибухи.
  • Вночі проти 18 травня росіяни атакували Київ ракетами. Всі повітряні цілі окупантів знищено, уламки впали в кількох районах

Читайте також: Залужний: Сили оборони знищили 29 з 30 крилатих ракет. Фото уламків на Київщині

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаХарківвибухиракетна атака
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 