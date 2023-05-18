Передмістя Харкова під ударом росіян: прогриміло два вибухи, "прилетіло" в житловий будинок

У Харкові орієнтовно о 14:52 чули два вибухи. Про це повідомляють два співрозмовники LIGA.net у місті. В обласній військовій адміністрації повідомили про "приліт" російських ракет чи ракети, зокрема, постраждав житловий будинок в передмісті.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожі удари по Харкову та області.

Повідомляється про пуски ракет з Бєлгородської області РФ.

О 15:09 голова ОВА повідомив про "приліт" у селі Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучення у приватний житловий будинок, під завалами може перебувати людина. На місці працюють екстрені служби, дані уточнюються.

О 15:24 пролунав відбій повітряної тривоги.

ОНОВЛЕНО о 15:48. Голова ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару загинула одна людина. Двоє цивільних отримали поранення, їм надають медичну допомогу.

ДОВІДКА. Армія країни-терориста Росії від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році активно завдає ракетних ударів по прикордонних містах та селищах. Після Запоріжжі, Миколаєві, Армія країни-терориста Росії від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році активно завдає ракетних ударів по прикордонних містах та селищах. Після перепрограмування комплексів С-300/400 ворог б'є протиракетами по об'єктах на землі – у Харкові Краматорську та інших містах, які розташовані відносно недалеко від лінії фронту.

17 травня 2022 року РФ здійснила ракетну атаку на Одесу, у місті було чути вибухи.

Вночі проти 18 травня росіяни атакували Київ ракетами. Всі повітряні цілі окупантів знищено, уламки впали в кількох районах

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