Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Харьков под ударом россиян: в городе прогремели взрывы

18.05.2023, 14:59
Харьков под ударом россиян: в городе прогремели взрывы - Фото
Харьков (Фото: сайт Городского совета)

В Харькове прозвучали два взрыва. Об этом сообщают два собеседника LIGA.net в городе.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о вражеских ударах по Харькову и области.

Сообщается о пусках ракет из Белгородской области РФ.

Новость дополняется...

СПРАВКА. Армия страны-террориста России с начала полномасштабного вторжения в 2022 году активно наносит ракетные удары по приграничным городам и поселкам. После перепрограммирования комплексов С-300/400 враг бьет противоракетами по объектам на земле – в Харькове, Запорожье, Николаеве, Краматорске и других городах, расположенных относительно недалеко от линии фронта.
Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаХарьковвзрывыракетная атака
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 