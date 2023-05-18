Харьков под ударом россиян: в городе прогремели взрывы
18.05.2023, 14:59
Харьков (Фото: сайт Городского совета)
В Харькове прозвучали два взрыва. Об этом сообщают два собеседника LIGA.net в городе.
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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о вражеских ударах по Харькову и области.
Сообщается о пусках ракет из Белгородской области РФ.
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СПРАВКА. Армия страны-террориста России с начала полномасштабного вторжения в 2022 году активно наносит ракетные удары по приграничным городам и поселкам. После перепрограммирования комплексов С-300/400 враг бьет противоракетами по объектам на земле – в Харькове, Запорожье, Николаеве, Краматорске и других городах, расположенных относительно недалеко от линии фронта.
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