Залужный: Силы обороны уничтожили 29 из 30 крылатых ракет. Фото обломков под Киевом

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Воздушным силам и Силам обороны удалось уничтожить 29 из 30 российских крылатых ракет с вечера 17 мая до утра 18 мая. В Нацполиции показали последствия обстрела оккупантов в Киевской области.

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Залужный заявил, что с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по Украине по разным направлениям.

Россияне выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования: 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555, шесть крылатых ракет "Калибр", а также две крылатые ракеты "Искандер-К".

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские защитники сбили 29 крылатых ракет. Также были уничтожены два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Глава Нацполиции Киевской области генерал Андрей Небитов показал фото последствий ночной ракетной атаки россиян.

Он отметил, что травмированных лиц нет, существенных разрушений не зафиксировано.

17 мая 2022 года РФ совершила ракетную атаку на Одессу, в городе были слышны взрывы.

В ночь на 18 мая россияне атаковали Киев ракетами. Все воздушные цели оккупантов уничтожены, обломки упали в нескольких районах

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