Залужный: Силы обороны уничтожили 29 из 30 крылатых ракет. Фото обломков под Киевом
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Воздушным силам и Силам обороны удалось уничтожить 29 из 30 российских крылатых ракет с вечера 17 мая до утра 18 мая. В Нацполиции показали последствия обстрела оккупантов в Киевской области.
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Залужный заявил, что с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по Украине по разным направлениям.
Россияне выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования: 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555, шесть крылатых ракет "Калибр", а также две крылатые ракеты "Искандер-К".
Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские защитники сбили 29 крылатых ракет. Также были уничтожены два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
Глава Нацполиции Киевской области генерал Андрей Небитов показал фото последствий ночной ракетной атаки россиян.
Он отметил, что травмированных лиц нет, существенных разрушений не зафиксировано.
- 17 мая 2022 года РФ совершила ракетную атаку на Одессу, в городе были слышны взрывы.
- В ночь на 18 мая россияне атаковали Киев ракетами. Все воздушные цели оккупантов уничтожены, обломки упали в нескольких районах
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