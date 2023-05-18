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Залужный: Силы обороны уничтожили 29 из 30 крылатых ракет. Фото обломков под Киевом

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 09:35
Залужный: Силы обороны уничтожили 29 из 30 крылатых ракет. Фото обломков под Киевом - Фото
Фото: Facebook Андрея Небитова

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Воздушным силам и Силам обороны удалось уничтожить 29 из 30 российских крылатых ракет с вечера 17 мая до утра 18 мая. В Нацполиции показали последствия обстрела оккупантов в Киевской области.

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Залужный заявил, что с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по Украине по разным направлениям.

Россияне выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования: 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555, шесть крылатых ракет "Калибр", а также две крылатые ракеты "Искандер-К".

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские защитники сбили 29 крылатых ракет. Также были уничтожены два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Фото: Telegram Головнокомандувач ЗСУ

Глава Нацполиции Киевской области генерал Андрей Небитов показал фото последствий ночной ракетной атаки россиян.

Он отметил, что травмированных лиц нет, существенных разрушений не зафиксировано.

Фото: Telegram ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram ANDRII NEBYTOV
  • 17 мая 2022 года РФ совершила ракетную атаку на Одессу, в городе были слышны взрывы.
  • В ночь на 18 мая россияне атаковали Киев ракетами. Все воздушные цели оккупантов уничтожены, обломки упали в нескольких районах

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Артём Джерипа
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