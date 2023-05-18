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Залужний: Сили оборони знищили 29 з 30 крилатих ракет. Фото уламків на Київщині

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 09:35
Залужний: Сили оборони знищили 29 з 30 крилатих ракет. Фото уламків на Київщині - Фото
Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Повітряним силам та Силам оборони вдалось знищити 29 з 30 російських крилатих ракет з вечора 17 травня до ранку 18 травня. У Нацполіції показали наслідки обстрілу окупантів на Київщині.

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Залужний заявив, що з 21:00 17-го травня до 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили декілька хвиль ракетних атак по Україні з різних напрямків.

Росіяни випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування: 22 крилаті ракети Х-101/Х-555, шість крилатих ракет "Калібр", а також дві крилаті ракети "Іскандер-К".

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що українські захисники збили 29 крилатих ракет. Також були знищені два ударні БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Фото: Telegram Головнокомандувач ЗСУ

Голова Нацполіції Київської області генерал Андрій Нєбитов показав фото наслідків нічної ракетної атаки росіян.

Він зазначив, що травмованих осіб немає, суттєвих руйнувань не зафіксовано.

Фото: Telegram ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram ANDRII NEBYTOV
  • 17 травня 2022 року РФ здійснила ракетну атаку на Одесу, у місті було чути вибухи.
  • Вночі проти 18 травня росіяни атакували Київ ракетами. Всі повітряні цілі окупантів знищено, уламки впали в кількох районах

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Артем Джеріпа
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