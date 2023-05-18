Залужний: Сили оборони знищили 29 з 30 крилатих ракет. Фото уламків на Київщині

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Повітряним силам та Силам оборони вдалось знищити 29 з 30 російських крилатих ракет з вечора 17 травня до ранку 18 травня. У Нацполіції показали наслідки обстрілу окупантів на Київщині.

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Залужний заявив, що з 21:00 17-го травня до 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили декілька хвиль ракетних атак по Україні з різних напрямків.

Росіяни випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування: 22 крилаті ракети Х-101/Х-555, шість крилатих ракет "Калібр", а також дві крилаті ракети "Іскандер-К".

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що українські захисники збили 29 крилатих ракет. Також були знищені два ударні БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Голова Нацполіції Київської області генерал Андрій Нєбитов показав фото наслідків нічної ракетної атаки росіян.

Він зазначив, що травмованих осіб немає, суттєвих руйнувань не зафіксовано.

17 травня 2022 року РФ здійснила ракетну атаку на Одесу, у місті було чути вибухи.

Вночі проти 18 травня росіяни атакували Київ ракетами. Всі повітряні цілі окупантів знищено, уламки впали в кількох районах

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