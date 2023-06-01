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У Харківській області два курсанти ДСНС загинули від вибуху, триває службове розслідування

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 21:02
У Харківській області два курсанти ДСНС загинули від вибуху, триває службове розслідування - Фото
Фото: Національний університет цивільного захисту

У Харківській області загинули два курсанти Національного університету цивільного захисту України. Причиною загибелі стала детонація вибухонебезпечного предмета. Почалося службове розслідування, Про це повідомило керівництво університету та пресслужба ДСНС.

Трагедія сталася 31 травня.

За офіційними даними, два курсанти загинули внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. 

"Комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. На даний час чотири особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені. Ми зацікавлені у тому, щоб винні отримали справедливе покарання", – повідомили у ДСНС.

Журналісти Суспільного поговорили з однокурсниками загиблих. З їх слів, курсанти за наказом керівника розбирали снаряд, щоб зробити муляж.

"Це сталося близько 14:30 31 травня у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти. Це був наказ керівника. Два хлопці намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж. Курсантам поставили умову: якщо вони цього не зроблять, їх не відпустять у звільнення, а весь взвод і курс змусять бігати по стадіону. Інші курсанти сиділи в аудиторії, що розташована поряд. Спочатку було тихо, потім пролунав вибух. Спочатку подумали, що було влучання", — сказав співрозмовник Суспільного.

  • 19 березня у Чернігівській області у навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинули четверо військовослужбовців.

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Наталія Медведєва
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