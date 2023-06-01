В Харьковской области два курсанта ГСЧС погибли от взрыва, идет служебное расследование

В Харьковской области погибли два курсанта Национального университета гражданской защиты Украины. Причиной гибели стала детонация взрывоопасного предмета. Началось служебное расследование, Об этом сообщило руководство университета и пресс-служба ГСЧС.

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Трагедия произошла 31 мая.

По официальным данным, два курсанта погибли в результате детонации взрывоопасного предмета.

"Комиссия аппарата ГСЧС уже проводит служебное расследование. В настоящее время четыре человека, ответственные за учебный процесс, отстранены. Мы заинтересованы в том, чтобы виновные получили справедливое наказание", – сообщили в ГСЧС.

Журналисты Суспильного поговорили с однокурсниками погибших. По их словам, курсанты по приказу руководителя разбирали снаряд, чтобы сделать муляж.

"Это произошло около 14:30 31 мая в помещении общежития, где живут и учатся курсанты. Это был приказ руководителя. Два парня пытались убрать взрывчатое вещество из снаряда, чтобы сделать муляж. Курсантам поставили условие: если они этого не сделают, их не отпустят в увольнение, а весь взвод и курс заставят бегать по стадиону. Другие курсанты сидели в рядом расположенной аудитории. Сначала было тихо, потом раздался взрыв. Сначала подумали, что было попадание", — сказал собеседник Суспильного.

19 марта в Черниговской области в учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли четверо военнослужащих.

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