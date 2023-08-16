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У Київській області росіянин "зіпсував" свої документи гаслом "Слава Україні" – фото

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 11:15
У Київській області росіянин
Фото: ДПСУ

У Київській області прикордонники зупинили чоловіка з російськими документами, на сторінках яких було написано національне українське гасло "Слава Україні!". 

На опублікованих прикордонниками фотодоказах навмисно "зіпсованих" паспортів видно напис "Слава Україні", який частково перекриває особисті дані.

Українське гасло чоловік наніс у паспорт громадянина РФ ручкою, а потім навів маркером. Так само зробив і з документом для виїзду за кордон.

Закордонний паспорт (Фото: ДПСУ)

Прикордонники стверджують, що росіянин перевищив термін перебування в Україні, проте повертатися в Росію не бажає та не підтримує її у війні проти України.

Російський паспорт (Фото: ДПСУ)

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Мілана Головань
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