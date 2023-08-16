У Київській області росіянин "зіпсував" свої документи гаслом "Слава Україні" – фото

У Київській області прикордонники зупинили чоловіка з російськими документами, на сторінках яких було написано національне українське гасло "Слава Україні!".

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На опублікованих прикордонниками фотодоказах навмисно "зіпсованих" паспортів видно напис "Слава Україні", який частково перекриває особисті дані.

Українське гасло чоловік наніс у паспорт громадянина РФ ручкою, а потім навів маркером. Так само зробив і з документом для виїзду за кордон.

Прикордонники стверджують, що росіянин перевищив термін перебування в Україні, проте повертатися в Росію не бажає та не підтримує її у війні проти України.

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