UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киевской области россиянин "испортил" свои документы лозунгом "Слава Україні" – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 11:15
В Киевской области россиянин
Фото: ГПСУ

В Киевской области пограничники остановили мужчину с российскими документами, на страницах которых был написан национальный украинский лозунг "Слава Україні!".

На опубликованных пограничниками фотодоказательствах намеренно "испорченных" паспортов видна надпись "Слава Україні", которая частично перекрывает личные данные.

Украинский лозунг мужчина нанес в паспорт гражданина РФ ручкой, а затем навел маркером. Так же поступил и с документом для выезда за границу.

Закордонний паспорт (Фото: ДПСУ)

Пограничники утверждают, что россиянин превысил срок пребывания в Украине, однако возвращаться в Россию не хочет и не поддерживает ее в войне против Украины.

Російський паспорт (Фото: ДПСУ)

Читайте также: Украинцам в оккупации угрожают, чтобы заставить взять паспорт РФ – исследователи из Еля

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапаспортдокументкиевская областьлозунг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 