В Киевской области россиянин "испортил" свои документы лозунгом "Слава Україні" – фото
16.08.2023, 11:15
Фото: ГПСУ
В Киевской области пограничники остановили мужчину с российскими документами, на страницах которых был написан национальный украинский лозунг "Слава Україні!".
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На опубликованных пограничниками фотодоказательствах намеренно "испорченных" паспортов видна надпись "Слава Україні", которая частично перекрывает личные данные.
Украинский лозунг мужчина нанес в паспорт гражданина РФ ручкой, а затем навел маркером. Так же поступил и с документом для выезда за границу.
Пограничники утверждают, что россиянин превысил срок пребывания в Украине, однако возвращаться в Россию не хочет и не поддерживает ее в войне против Украины.
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