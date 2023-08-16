В Киевской области россиянин "испортил" свои документы лозунгом "Слава Україні" – фото

В Киевской области пограничники остановили мужчину с российскими документами, на страницах которых был написан национальный украинский лозунг "Слава Україні!".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На опубликованных пограничниками фотодоказательствах намеренно "испорченных" паспортов видна надпись "Слава Україні", которая частично перекрывает личные данные.

Украинский лозунг мужчина нанес в паспорт гражданина РФ ручкой, а затем навел маркером. Так же поступил и с документом для выезда за границу.

Пограничники утверждают, что россиянин превысил срок пребывания в Украине, однако возвращаться в Россию не хочет и не поддерживает ее в войне против Украины.

Читайте также: Украинцам в оккупации угрожают, чтобы заставить взять паспорт РФ – исследователи из Еля

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.