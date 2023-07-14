Під Миколаєвом вибухи та стрілянина, ППО збиває "шахедів"

У передмісті Миколаєва чути вибухи та стрілянина, Сили оборони знищують запущені окупантами іранські дрони-камікадзе. Про це повідомляє джерело LIGA.net на місці подій.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу нальоту ворожих БПЛА близько 23 години.

О 23:10 з'явилися повідомлення про те, що ударні дрони, ймовірно, Shahed, рухаються з боку Чорного моря.

За словами джерела LIGA.net , полювання на іранські дрони ведуть не лише наземні засоби ППО, а й авіація.

Новина доповнюється

Вночі 14 липня російські окупанти атакували Кривий Ріг та Одесу отриманими від союзного іранського режиму дронами-камікадзе Shahed-136.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.