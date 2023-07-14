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Під Миколаєвом вибухи та стрілянина, ППО збиває "шахедів"

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 23:57
Під Миколаєвом вибухи та стрілянина, ППО збиває
Мисливці за "шахедами" (фото - Нацгвардія)

У передмісті Миколаєва чути вибухи та стрілянина, Сили оборони знищують запущені окупантами іранські дрони-камікадзе. Про це повідомляє джерело LIGA.net на місці подій.

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Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу нальоту ворожих БПЛА близько 23 години.

О 23:10 з'явилися повідомлення про те, що ударні дрони, ймовірно, Shahed, рухаються з боку Чорного моря.

За словами джерела LIGA.net , полювання на іранські дрони ведуть не лише наземні засоби ППО, а й авіація.

Новина доповнюється

Сергій Бережний, Євген Пилипенко
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