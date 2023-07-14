Под Николаевом взрывы и стрельба, ПВО сбивает "шахедов"

В пригороде Николаева слышны взрывы и стрельба, Силы обороны уничтожают запущенные оккупантами иранские дроны-камикадзе. Об этом сообщает источник LIGA.net на месте событий.

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Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе налета вражеских БПЛА около 23 часов.

В 23:10 появились сообщения, что ударные дроны, вероятно, Shahed, движется со стороны Черного моря.

По словам источника LIGA.net, охоту на иранские дроны ведут не только наземные средства ПВО, но и авиация.

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Ночью 14 июля российские оккупанты атаковали Кривой Рог и Одессу полученными от союзного иранского режима дронами-камикадзе Shahed-136.

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