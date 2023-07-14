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Под Николаевом взрывы и стрельба, ПВО сбивает "шахедов"

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 23:57
Под Николаевом взрывы и стрельба, ПВО сбивает
Охотники за ''шахедами'' (фото - Нацгвардия)

В пригороде Николаева слышны взрывы и стрельба, Силы обороны уничтожают запущенные оккупантами иранские дроны-камикадзе. Об этом сообщает источник LIGA.net на месте событий.

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Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе налета вражеских БПЛА около 23 часов.

В 23:10 появились сообщения, что ударные дроны, вероятно, Shahed, движется со стороны Черного моря.

По словам источника LIGA.net, охоту на иранские дроны ведут не только наземные средства ПВО, но и авиация.

Новость дополняется

Сергей Бережной, Евгений Пилипенко
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пвоНиколаевShahedвойна
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