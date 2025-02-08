В Одесі запустили феєрверки, поліція шукає причетних – відео
Ввечері 8 лютого в Одесі невідомі запустили феєрверки, поліція розпочала перевірку та встановлення причетних. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.
Поліціянти зазначили, що повідомлення про запуск феєрверка у Київському районі міста їм надійшло близько 20:00.
На місце виїхала слідчо-оперативна група місцевої поліції. Правоохоронці з'ясовують, хто запустив піротехніку.
- 5 червня 2022 року Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану і доручив уряду розглянути це питання.
- 23 червня у Києві заборонили феєрверки на час війни та переміщення на авто з гучним вихлопом.
- 3 травня 2023 року президент підписав закон про заборону феєрверків та петард.