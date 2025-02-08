В Одесі запустили феєрверки, поліція шукає причетних – відео

Зазначається, що повідомлення про запуск салютів надійшло правоохоронцям близько 20:00

Феєрверк (Ілюстративне фото: ЕРА / MASSIMO PERCOSSI)

Ввечері 8 лютого в Одесі невідомі запустили феєрверки, поліція розпочала перевірку та встановлення причетних. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

Поліціянти зазначили, що повідомлення про запуск феєрверка у Київському районі міста їм надійшло близько 20:00.

На місце виїхала слідчо-оперативна група місцевої поліції. Правоохоронці з'ясовують, хто запустив піротехніку.