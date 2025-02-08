В Одессе запустили фейерверки, полиция ищет причастных – видео

Отмечается, что сообщение о запуске салютов поступило правоохранителям около 20:00

Фейерверк (Иллюстративное фото: ЕРА / MASSIMO PERCOSSI)

Вечером 8 февраля в Одессе неизвестные запустили фейерверки, полиция приступила к проверке и установлению причастных. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

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Полицейские отметили, что уведомление о запуске фейерверка в Киевском районе города им поступило около 20:00.

На место выехала следственно-оперативная группа местной полиции. Правоохранители выясняют, кто запустил пиротехнику.