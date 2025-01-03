В Украине вынесено более четырех десятков приговоров за запуск фейерверков

Сумма штрафа за запуск фейерверков колеблется от 54 грн до 34 000 грн

Фейерверк (Иллюстративное фото: freepik)

В Украине стало больше приговоров из-за запуска фейерверков с начала полномасштабной войны. Уже зафиксировано 44 приговора, свидетельствуют аналитические данные Опендатабота.

Запуск фейерверков в Украине запрещен еще с начала полномасштабной войны. А 6 ноября 2023 года вступил в силу закон, запрещающий продажу большинства салютов, фейерверков и петард.

Больше приговоров за нарушение закона вынесено в Киеве (11), Днепропетровской (шесть) и Одесской (пять) областях.

В 2022 году было зафиксировано пять прецедентов, а в 2023 году добавилось еще 17 случаев. В 2024 году 22,5% приговоров – реальные уголовные дела. В остальных случаях суд назначал штрафы от 54 грн до 34 000 грн и условные наказания, например, в виде исправительных работ.

Последний штраф за запуск фейерверков в прошлом году был назначен в Харьковской области 31 октября на сумму 85 грн.

В Полтавской области зафиксирован случай, когда нарушитель был приговорен к 40 часам общественных работ. Ранее он уже привлекался к административной ответственности, и это послужило "отягчающим обстоятельством".

В Николаевской области в 2024 году мужчина получил условный срок за то, что запустил салют во время воздушной тревоги.

Самое серьезное наказание получил мужчина из Одессы в феврале 2023 года — заключение на пять лет и три месяца. У него уже был условный срок, и это послужило также "отягчающим обстоятельством".