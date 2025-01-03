В Україні винесено понад чотири десятки вироків за запуск феєрверків

Сума штрафу за запуск феєрверків коливається від 54 грн до 34 000 грн

Феєрверк (Ілюстративне фото: freepik)

В Україні побільшало вироків через запуск феєрверків з початку повномасштабної війни. Вже зафіксовано 44 вироки, свідчать аналітичні дані Опендатаботу.

Запускати феєрверки в Україні заборонено ще з початку повномасштабної війни. А 6 листопада 2023 року набув чинності закон, який забороняє продаж більшості салютів, феєрверків і петард.

Найбільше вироків за порушення закону винесено у Києві (11), Дніпропетровській (шість) та Одеській (п'ять) областях.

У 2022 році було зафіксовано п'ять прецедентів, у 2023 році додалося ще 17 випадків, а у 2024 – 22. У 2024 році 22,5% вироків – реальні карні справи. У решті ж випадків суд призначав штрафи від 54 грн до 34 000 грн та умовні покарання, наприклад, у вигляді виправних робіт.

Останній штраф за запуск феєрверків торік був призначений у Харківській області 31 жовтня на суму 85 грн.

У Полтавській області зафіксовано випадок, коли порушнику присудили 40 годин громадських робіт. Раніше він вже притягувався до адміністративної відповідальності, й це слугувало "обтяжувальною обставиною".

У Миколаївській області у 2024 році чоловік отримав умовний термін за те, що запустив салют під час повітряної тривоги.

Найсерйозніше покарання отримав чоловік з Одеси у лютому 2023 року — ув’язнення на п'ять років та три місяці. У нього вже був наявний умовний термін, і це послугувало також "обтяжувальною обставиною".