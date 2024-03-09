У Броварах п'яні чоловіки запустили феєрверк, їх затримала поліція

Під час дії режиму воєнного стану в Україні заборонено використання піротехнічних виробів

Ілюстративне фото - ЕРА

У Броварах Київської області чоловіки, перебуваючи у нетверезому стані, вирішили запустити феєрверки на честь дня народження жінки одного із них. Правопорушників було затримано, повідомила пресслужба поліції Київської області.

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У суботу, 9 березня, о 18:42 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків в Броварах невідомі запустили феєрверк. На місце виїхали наряд патрульних та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці опитали свідків події та встановили особи причетних – ними виявились двоє місцевих чоловіків, які були у нетверезому стані.

Свої дії вони пояснили тим, що святкували день народження жінки одного із фігурантів.

Чоловіків затримано, їх буде поміщено до ізолятора тимчасового тримання, зазначили в поліції.

Затриманим загрожує позбавлення волі до чотирьох років за статтею про хуліганство.

Поліція Київської області нагадує про заборону використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану.

5 червня 2022 року Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану і доручив Кабінету міністрів розглянути це питання.

23 червня у Києві заборонили феєрверки на час війни та їзду на авто з гучним вихлопом.