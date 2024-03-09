В Броварах пьяные мужчины запустили фейерверк, их задержала полиция
В Броварах Киевской области мужчины, находясь в нетрезвом состоянии, решили запустить фейерверк в честь дня рождения жены одного из них. Правонарушители были задержаны, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
В субботу, 9 марта, в 18:42 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Броварах неизвестные запустили фейерверк. На место выехали наряд патрульных и следственно-оперативная группа.
Правоохранители опросили свидетелей происшествия и установили личности причастных – ими оказались двое местных мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии.
Свои действия они объяснили тем, что отмечали день рождения женщины одного из фигурантов.
Мужчины задержаны, они будут помещены в изолятор временного содержания, отметили в полиции.
Задержанным грозит лишение свободы до четырех лет по статье о хулиганстве.
Полиция Киевской области напоминает о запрете на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения.
- 5 июня 2022 года Зеленский поддержал петицию о запрете фейерверков во время военного положения и поручил Кабинету министров рассмотреть этот вопрос.
- 23 июня в Киеве запретили фейерверки во время войны и езду на авто с громким выхлопом.
- 3 мая 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете фейерверков и петард. Он вступил в силу в октябре.