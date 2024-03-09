В Броварах пьяные мужчины запустили фейерверк, их задержала полиция

Во время действия режима военного положения в Украине запрещено использование пиротехнических изделий

Иллюстративное фото - ЕРА

В Броварах Киевской области мужчины, находясь в нетрезвом состоянии, решили запустить фейерверк в честь дня рождения жены одного из них. Правонарушители были задержаны, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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В субботу, 9 марта, в 18:42 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Броварах неизвестные запустили фейерверк. На место выехали наряд патрульных и следственно-оперативная группа.

Правоохранители опросили свидетелей происшествия и установили личности причастных – ими оказались двое местных мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии.

Свои действия они объяснили тем, что отмечали день рождения женщины одного из фигурантов.

Мужчины задержаны, они будут помещены в изолятор временного содержания, отметили в полиции.

Задержанным грозит лишение свободы до четырех лет по статье о хулиганстве.

Полиция Киевской области напоминает о запрете на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения.