В Одесі затримали судно "тіньового флоту" РФ – нелегально вивозило зерно з Криму, фото

СБУ арештувала в Одеському порту судно "тіньового" флоту РФ, власник якого знаходився під санкціями

Арешт судна (Фото: СБУ / Facebook)

В Одеському морському порту затримано та заарештовано іноземне судно, яке входило до "тіньового" флоту Росії та нелегально перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці зазначили, що власник цього корабля знаходився під санкціями Ради національної безпеки та оборони. Для обходу обмежувальних заходів він регулярно змінював назву судна та переоформлював на підставні компанії з третіх країн, щоб приховати походження та уникнути міжнародних санкцій.

В повідомленні йдеться, що співробітники СБУ викрили підконтрольний Росії суховантаж у торгівельному порту Одеси. Туди судно прибуло під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб.

Правоохоронці додали, що напередодні повномасштабної війни судно щонайменше сім разів причалювало до Севастополя в тимчасово окупованому Криму для нелегально експорту агропродукції в інтересах Росії. Наприкінці січня 2021 року суховантаж нелегально вивіз з анексованого українського півострова майже 7000 тонн зерна до північної Африки.

За повідомленням працівників СБУ, під час затримання корабля на його борту знаходились капітан та ще 16 членів екіпажу. Всі особи являються громадянами декількох країн Близького Сходу.

Під час обшуку на судні виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України, додали правоохоронці.

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

→ фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

→ державна зрада. За неї передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років;

→ порушення чинних на транспорті правил. За цей злочин можуть позбавити волі на строк до п'яти років;

→ порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. За цей злочин можуть позбавити волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На судно накладено арешт для подальшого передання до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

