В Одессе задержали судно "теневого флота" РФ – нелегально вывозило зерно из Крыма, фото

СБУ арестовала в Одесском порту судно "теневого" флота РФ, владелец которого находился под санкциями

Арест судна (Фото: СБУ / Facebook)

В Одесском морском порту задержано и арестовано иностранное судно, которое входило в "теневой" флот России и нелегально перевозило украинскую агропродукцию с временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Правоохранители отметили, что владелец этого корабля находился под санкциями Совета национальной безопасности и обороны. Для обхода ограничительных мер он регулярно менял название судна и переоформлял на подставные компании из третьих стран, чтобы скрыть происхождение и избежать международных санкций.

В сообщении говорится, что сотрудники СБУ разоблачили подконтрольный России сухогруз в торговом порту Одессы. Туда судно прибыло под флагом африканской страны, чтобы вывезти партию стальных труб.

Правоохранители добавили, что накануне полномасштабной войны судно по меньшей мере семь раз причаливало к Севастополю во временно оккупированном Крыму для нелегального экспорта агропродукции в интересах России. В конце января 2021 года сухогруз нелегально вывез из аннексированного украинского полуострова почти 7000 тонн зерна в северную Африку.

По сообщению работников СБУ, во время задержания корабля на его борту находились капитан и еще 16 членов экипажа. Все лица являются гражданами нескольких стран Ближнего Востока.

Во время обыска на судне обнаружены планы рейсов, лоцманские карточки, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного захода в порты временно оккупированных территорий Украины, добавили правоохранители.

Следователями СБУ начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

→ финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества;

→ государственная измена. За нее предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет;

→ нарушение действующих на транспорте правил. За это преступление могут лишить свободы на срок до пяти лет;

→ нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. За это преступление могут лишить свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

На судно наложен арест для дальнейшей передачи в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Арестованное судно (Фото: СБУ / Facebook)