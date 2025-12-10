В Одессе задержали судно "теневого флота" РФ – нелегально вывозило зерно из Крыма, фото
В Одесском морском порту задержано и арестовано иностранное судно, которое входило в "теневой" флот России и нелегально перевозило украинскую агропродукцию с временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
Правоохранители отметили, что владелец этого корабля находился под санкциями Совета национальной безопасности и обороны. Для обхода ограничительных мер он регулярно менял название судна и переоформлял на подставные компании из третьих стран, чтобы скрыть происхождение и избежать международных санкций.
В сообщении говорится, что сотрудники СБУ разоблачили подконтрольный России сухогруз в торговом порту Одессы. Туда судно прибыло под флагом африканской страны, чтобы вывезти партию стальных труб.
Правоохранители добавили, что накануне полномасштабной войны судно по меньшей мере семь раз причаливало к Севастополю во временно оккупированном Крыму для нелегального экспорта агропродукции в интересах России. В конце января 2021 года сухогруз нелегально вывез из аннексированного украинского полуострова почти 7000 тонн зерна в северную Африку.
По сообщению работников СБУ, во время задержания корабля на его борту находились капитан и еще 16 членов экипажа. Все лица являются гражданами нескольких стран Ближнего Востока.
Во время обыска на судне обнаружены планы рейсов, лоцманские карточки, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного захода в порты временно оккупированных территорий Украины, добавили правоохранители.
Следователями СБУ начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
→ финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества;
→ государственная измена. За нее предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет;
→ нарушение действующих на транспорте правил. За это преступление могут лишить свободы на срок до пяти лет;
→ нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. За это преступление могут лишить свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
На судно наложен арест для дальнейшей передачи в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
- В пятницу, 28 ноября, стало известно, что два подсанкционных танкера "теневого флота" почти одновременно подорвались у побережья Турции.
- Также в результате взрывов у побережья Сенегала получил повреждения нефтяной танкер Mersin.
- В Министерство иностранных дел Турции были вызваны дипломатические представители Украины и России.
