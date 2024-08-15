Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів, заявив Михайло Подоляк

"Північний потік" (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву газопроводів "Північний потік-2" у 2022 році. У коментарі Reuters він заявив, що у цьому винна Росія.

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"Україна не має жодного відношення до вибухів на Північному потоку", – сказав він.

За його словами, Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів.

"Такий акт можна здійснити лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів <...> А в кого це все було під час бомбардування? Тільки у Росії", — зазначив Подоляк.

Раніше американська газета The Wall Street Journal з посиланням на обізнаних співрозмовників написала, що підрив газопроводів "Північний потік" у 2022 році влаштували українські бізнесмени та військові. За даними журналістів, президент Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план, але згодом після втручання ЦРУ наказав припинити операцію.

У вересні 2022 року на трасі газопроводів "Північний потік" сталися вибухи, після чого три з чотирьох ниток трубопроводу стали непридатними для експлуатації.

The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомила, що диверсію на газопроводах у Балтійському морі провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

Президент Володимир Зеленський назвав цю версію смішною.

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