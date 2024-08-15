В Офисе президента отрицают причастность Украины к подрыву Северного потока
"Северный поток" (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отрицает причастность Украины к подрыву газопроводов "Северный поток-2" в 2022 году. В комментарии Reuters он заявил, что в этом виновата Россия.

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"Украина не имеет никакого отношения к взрывам на Северном потоке", – сказал он.

По его словам, Украина не получила никакого стратегического или тактического преимущества от взрывов.

"Такой акт можно осуществить только при наличии больших технических и финансовых ресурсов <...> А у кого это все было во время бомбардировки? Только у России", – отметил Подоляк.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников написала, что подрыв газопроводов "Северный поток" в 2022 году устроили украинские бизнесмены и военные. По данным журналистов, президент Владимир Зеленский сначала якобы одобрил план, но впоследствии после вмешательства ЦРУ приказал прекратить операцию.

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