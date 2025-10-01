В окупованій Новій Каховці помер ексгауляйтер Леонтьєв – фото, відео
Володимир Леонтьєв (Фото: пропагандистські медіа)

Колаборант і голова окупаційної "Ради депутатів Нової Каховки" Володимир Леонтьєв 1 жовтня помер у лікарні. Про це повідомив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

За словами Сальдо, Леонтьєва нібито атакував український безпілотник "Баба Яга". Після цього його шпиталізували у важкому стані.

Згодом гауляйтер написав, що Леонтьєв помер від отриманих травм. Він також опублікував фото ймовірного удару безпілотником по Леонтьєву.

ДОПОВНЕНО О 13:20. Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що за даними співрозмовників, цю акцію пов’язують із діяльністю місцевого самоорганізованого Руху опору.

Фото: t.me/SALDO_VGA
Довідка
Володимир Леонтьєв – колишній голова окупаційної адміністрації Каховського району і Нової Каховки. У липні 2022 року поліція повідомила гауляйтеру підозру у причетності до викрадення журналіста Олега Батуріна.

Також у червні 2025 року він отримав підозру у викраденні міського голови Берислава Олександра Шаповалова. У 2024 році Леонтьєва заочно засудили до 12 років увʼязнення.

  • У серпні 2022 року заступник голови російської окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталій Гура помер після того, як невідомий розстріляв його з пістолета.
