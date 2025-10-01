В оккупированной Новой Каховке умер экс-гауляйтер Леонтьев – фото

Владимир Леонтьев (Фото: пропагандистские медиа)

Коллаборационист и председатель оккупационного "Совета депутатов Новой Каховки" Владимир Леонтьев 1 октября умер в больнице после удара дрона. Об этом сообщил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, Леонтьева якобы атаковал украинский беспилотник "Баба Яга". После этого его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Впоследствии гауляйтер написал, что Леонтьев умер от полученных травм. Он также опубликовал фото вероятного удара беспилотником по Леонтьеву.

ДОПОЛНЕНО В 13:20. Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что, по данным собеседников, эту акцию связывают с деятельностью местного самоорганизованного Движения сопротивления.

Справка Владимир Леонтьев – бывший глава оккупационной администрации Каховского района и Новой Каховки. В июле 2022 года полиция сообщила гауляйтеру подозрение в причастности к похищению журналиста Олега Батурина. Также в июне 2025 года он получил подозрение в похищении городского головы Берислава Александра Шаповалова. В 2024 году Леонтьева заочно приговорили к 12 годам заключения.