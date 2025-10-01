В оккупированной Новой Каховке умер экс-гауляйтер Леонтьев – фото

В оккупированной Новой Каховке умер экс-гауляйтер Леонтьев – фотодополнено
Коллаборационист и председатель оккупационного "Совета депутатов Новой Каховки" Владимир Леонтьев 1 октября умер в больнице после удара дрона. Об этом сообщил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, Леонтьева якобы атаковал украинский беспилотник "Баба Яга". После этого его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Впоследствии гауляйтер написал, что Леонтьев умер от полученных травм. Он также опубликовал фото вероятного удара беспилотником по Леонтьеву.
ДОПОЛНЕНО В 13:20. Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что, по данным собеседников, эту акцию связывают с деятельностью местного самоорганизованного Движения сопротивления.
Также в июне 2025 года он получил подозрение в похищении городского головы Берислава Александра Шаповалова. В 2024 году Леонтьева заочно приговорили к 12 годам заключения.
- В августе 2022 года заместитель главы российской оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура умер после того, как неизвестный расстрелял его из пистолета.
