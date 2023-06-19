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У Раді з'явився проєкт постанови про визнання Білорусі країною-агресором

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 22:03
У Раді з'явився проєкт постанови про визнання Білорусі країною-агресором - Фото
Володимир Путін та Олександр Лукашенко (фото: EPA)

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про визнання Білорусі країною-агресором за її допомогу Росії у війні проти України. Про це повідомив депутат Ярослав Юрчишин.

"З початку повномасштабної агресії РФ наша країна щодня зазнає атак. Відповідати повинна й країна, з території якої російська агресія здійснюється, – Республіка Білорусь", – пояснив він.

На його думку, цей крок потрібен для притягнення режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка до відповідальності та майбутніх репарацій Україні.

"Ми пам’ятаємо про допомогу білорусів у війні проти російської навали та вдячні бійцям полку Калиновського. Однак Білорусь, як країна, має юридично відповідати за злочини, скоєні на нашій території", – зазначив депутат.

Він закликав колег по парламенту підтримати це рішення.

  • 25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
  • 9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.
  • 14 червня Лукашенко заявив, що його держава почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії. 

Читайте також: Лукашенко заявив, що підвищив боєготовність армії після падіння військових літаків у РФ

Вадим Ребрина
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БІЛОРУСЬОлександр лукашенко
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