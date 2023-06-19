У Раді з'явився проєкт постанови про визнання Білорусі країною-агресором

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про визнання Білорусі країною-агресором за її допомогу Росії у війні проти України. Про це повідомив депутат Ярослав Юрчишин.

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"З початку повномасштабної агресії РФ наша країна щодня зазнає атак. Відповідати повинна й країна, з території якої російська агресія здійснюється, – Республіка Білорусь", – пояснив він.

На його думку, цей крок потрібен для притягнення режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка до відповідальності та майбутніх репарацій Україні.

"Ми пам’ятаємо про допомогу білорусів у війні проти російської навали та вдячні бійцям полку Калиновського. Однак Білорусь, як країна, має юридично відповідати за злочини, скоєні на нашій території", – зазначив депутат.

Він закликав колег по парламенту підтримати це рішення.

25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.

14 червня Лукашенко заявив, що його держава почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

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