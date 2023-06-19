В Раде появился проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором за помощь России в войне против Украины. Об этом сообщил депутат Ярослав Юрчишин.

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"С начала полномасштабной агрессии РФ наша страна каждый день подвергается атакам. Ответственность должна нести и страна, с территории которой российская агрессия осуществляется, – Республика Беларусь", – пояснил он.

По его мнению, этот шаг необходим для привлечения режима беларуского диктатора Александра Лукашенко к ответственности и предстоящих репараций Украине.

"Мы помним о помощи беларусов в войне против российского нашествия и благодарны бойцам полка Калиновского. Однако Беларусь, как страна, должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории", – отметил депутат.

Он призвал коллег по парламенту поддержать это решение.

25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании дать Украине боеприпасы с обедненным ураном.

9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.

14 июня Лукашенко заявил, что его государство начало получать первое тактическое ядерное оружие из России.

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