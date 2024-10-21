В Росії вбито начальника штабу авіаційної ескадрильї, причетного до трагедій у Дніпрі і Кременчуці

В ГУР повідомили, що у РФ знайдено тіло російського льотчика Голєнкова. Ймовірно, його вбили молотком

Ту-22М3 (Фото: EPA)

В Росії ліквідовано льотчика Дмитра Голєнкова, причетного до ракетних атак на Україну із чисельними жертвами. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони і показало відео 18+.

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Йдеться про пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку Військово-космічних сил РФ, який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

За даними української воєнної розвідки, вранці 20 жовтня у яблуневому саду села Супонєво під Брянськом знайшли тіло вбитого російського пілота, який обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

За даними ГУР, він причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинули 22 людини, десятки отримали поранення.

Також Голєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинули 46 цивільних українців, серед яких шестеро дітей.

У ГУР додали, що тіло Голєнкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.