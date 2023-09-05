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У СБУ прокоментували обшуки в.о. мера Чернігова. Говорять, що все в рамках закону

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05.09.2023, 10:24
У СБУ прокоментували обшуки в.о. мера Чернігова. Говорять, що все в рамках закону - Фото
Олександр Ломако (Фото: Олександр Ломако/Facebook)

У Службі безпеки України прокоментували обшуки у виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаки та заявили, що вони проходять у рамках чинного законодавства. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці заявляють, що співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора провадять слідчі дії в рамках раніше відкритого кримінального провадження.

У службі зазначили, що справа стосується зловживань щодо відновлення енергетичної інфраструктури.

"Зараз у кількох областях здійснюється понад 20 обшуків. Усі заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства", — заявили в СБУ.

Раніше Ломако повідомив, що вранці 5 вересня СБУ прийшла обшукувати його квартиру, та заявив про "початок політичного шоу-сезону".

Нещодавно заступнику мера Чернігова оголосили про підозру у справі щодо купівлі трансформатора для місцевої ТЕЦ. Офіс генпрокурора повідомляв, що операцію розцінили як зловживання зі збитками державі понад 30 млн грн.

  • У грудні минулого року міського голову Чернігова Владислава Атрошенка було на рік усунуто з посади за корупційні порушення.
  • Атрошенко звернувся до президента Зеленського та назвав це рішення проявом "руйнівної політичної війни чиновників Офісу президента". Він заявив, що подасть апеляцію.

Читайте також: Зеленський призначив голову військової адміністрації Чернігова. Ним став екскомандир 93 бригади

Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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сбучернігівенергетикаобшукиОлександр Ломако
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