У СБУ прокоментували обшуки в.о. мера Чернігова. Говорять, що все в рамках закону

У Службі безпеки України прокоментували обшуки у виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаки та заявили, що вони проходять у рамках чинного законодавства. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі СБУ.

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Правоохоронці заявляють, що співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора провадять слідчі дії в рамках раніше відкритого кримінального провадження.

У службі зазначили, що справа стосується зловживань щодо відновлення енергетичної інфраструктури.

"Зараз у кількох областях здійснюється понад 20 обшуків. Усі заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства", — заявили в СБУ.

Раніше Ломако повідомив, що вранці 5 вересня СБУ прийшла обшукувати його квартиру, та заявив про "початок політичного шоу-сезону".

Нещодавно заступнику мера Чернігова оголосили про підозру у справі щодо купівлі трансформатора для місцевої ТЕЦ. Офіс генпрокурора повідомляв, що операцію розцінили як зловживання зі збитками державі понад 30 млн грн.

У грудні минулого року міського голову Чернігова Владислава Атрошенка було на рік усунуто з посади за корупційні порушення.

Атрошенко звернувся до президента Зеленського та назвав це рішення проявом "руйнівної політичної війни чиновників Офісу президента". Він заявив, що подасть апеляцію.

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