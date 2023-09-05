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В СБУ прокомментировали обыски у и.о мэра Чернигова. Говорят, что все в рамках закона

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 10:24
В СБУ прокомментировали обыски у и.о мэра Чернигова. Говорят, что все в рамках закона - Фото
Александр Ломако (Фото: Александр Ломако/Facebook)

В Службе безопасности Украины прокомментировали обыски у исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако и заявили, что они проходят в рамках действующего законодательства. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители заявляют, что сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводят следственные действия в рамках ранее открытого уголовного производства.
В службе отметили, что дело касается злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры. 

"Сейчас в нескольких областях осуществляется более 20 обысков. Все мероприятия проходят с соблюдением действующего законодательства", — заявили в СБУ.

Ранее Ломако сообщил, что утром 5 сентября СБУ пришла обыскивать его квартиру, и заявил о "начале политического шоу-сезона". 

Недавно заместителю мэра Чернигова объявили о подозрении в деле о покупке трансформатора для местной ТЭЦ. Офис генпрокурора сообщал, что сделку расценили как злоупотребление с убытком государству более 30 млн грн.

  • В декабре прошлого года городской глава Чернигова Владислав Атрошенко был на год отстранен от должности за коррупционные нарушения.
  • Атрошенко обратился к президенту Зеленскому и назвал это решение проявлением "разрушительной политической войны чиновников Офиса президента". Он заявил, что подаст апелляцию.

Читайте также: Зеленский назначил главу военной администрации Чернигова. Им стал экс-командир 93 бригады

Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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