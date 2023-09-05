В СБУ прокомментировали обыски у и.о мэра Чернигова. Говорят, что все в рамках закона
В Службе безопасности Украины прокомментировали обыски у исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако и заявили, что они проходят в рамках действующего законодательства. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.
"Сейчас в нескольких областях осуществляется более 20 обысков. Все мероприятия проходят с соблюдением действующего законодательства", — заявили в СБУ.
Ранее Ломако сообщил, что утром 5 сентября СБУ пришла обыскивать его квартиру, и заявил о "начале политического шоу-сезона".
Недавно заместителю мэра Чернигова объявили о подозрении в деле о покупке трансформатора для местной ТЭЦ. Офис генпрокурора сообщал, что сделку расценили как злоупотребление с убытком государству более 30 млн грн.
- В декабре прошлого года городской глава Чернигова Владислав Атрошенко был на год отстранен от должности за коррупционные нарушения.
- Атрошенко обратился к президенту Зеленскому и назвал это решение проявлением "разрушительной политической войны чиновников Офиса президента". Он заявил, что подаст апелляцию.
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