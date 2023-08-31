В Україні почали масово виробляти міномети, сотні вже поставлені на фронт: детальні фото
Компанія "Українська бронетехніка" повідомила про повне відновлення виробництва мінометів різних калібрів. Про це повідомили у її пресслужбі.
За словами зброярів, у 2023 році вони вже поставили Силам оборони 600 мінометів.
Директор компанії Владислав Бельбас заявив, що з початку великої війни частину виробничих потужностей на сході захопили росіяни, проте вдалося запустити виробництво на нових майданчиках мінометів калібрів 60, 82 і 120 мм.
Він зазначив, що виробництво не лише відновилося, а й значно збільшилося проти періоду до повномасштабного вторгнення.
"Ми постачаємо ці вироби різним силовим відомствам як за державне фінансування, так і коштом волонтерських організацій", — сказав Бельбас.
- 8 червня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів.
- Наприкінці червня Україна створила АТ "Українська оборонна промисловість" замість концерну "Укроборонпром".
- У липні міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна має амбіції стати найбільшим виробником зброї в Європі.
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