В Україні почали масово виробляти міномети, сотні вже поставлені на фронт: детальні фото

Компанія "Українська бронетехніка" повідомила про повне відновлення виробництва мінометів різних калібрів. Про це повідомили у її пресслужбі.

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За словами зброярів, у 2023 році вони вже поставили Силам оборони 600 мінометів.

Директор компанії Владислав Бельбас заявив, що з початку великої війни частину виробничих потужностей на сході захопили росіяни, проте вдалося запустити виробництво на нових майданчиках мінометів калібрів 60, 82 і 120 мм.

Він зазначив, що виробництво не лише відновилося, а й значно збільшилося проти періоду до повномасштабного вторгнення.

"Ми постачаємо ці вироби різним силовим відомствам як за державне фінансування, так і коштом волонтерських організацій", — сказав Бельбас.

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