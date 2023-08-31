В Украине начали массово производить минометы, сотни уже поставлены на фронт: фото

Компания "Украинская бронетехника" сообщила о полном возобновлении производства минометов разных калибров. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

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По словам оружейников, в 2023 году они уже поставили Силам обороны 600 минометов.

Директор компании Владислав Бельбас заявил, что с начала большой войны часть производственных мощностей на востоке была захвачена россиянами, однако удалось запустить производство на новых площадках минометов калибров 60, 82 и 120 мм.

Он отметил, что производство не только возобновилось, но и значительно увеличилось в сравнении с периодом до полномасштабного вторжения.

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