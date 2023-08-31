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В Украине начали массово производить минометы, сотни уже поставлены на фронт: фото

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 14:54
В Украине начали массово производить минометы, сотни уже поставлены на фронт: фото - Фото
Новый миномет (Фото: Украинская бронетехника)

Компания "Украинская бронетехника" сообщила о полном возобновлении производства минометов разных калибров. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

По словам оружейников, в 2023 году они уже поставили Силам обороны 600 минометов. 

Директор компании Владислав Бельбас заявил, что с начала большой войны часть производственных мощностей на востоке была захвачена россиянами, однако удалось запустить производство на новых площадках минометов калибров 60, 82 и 120 мм. 

Он отметил, что производство не только возобновилось, но и значительно увеличилось в сравнении с периодом до полномасштабного вторжения. 
"Мы поставляем эти изделия разным силовым ведомствам как за государственное финансирование, так и за средства волонтерских организаций", — сказал Бельбас.

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Дмитрий Гриниченко
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