В Украине начали массово производить минометы, сотни уже поставлены на фронт: фото
31.08.2023, 14:54
Новый миномет (Фото: Украинская бронетехника)
Компания "Украинская бронетехника" сообщила о полном возобновлении производства минометов разных калибров. Об этом сообщили в ее пресс-службе.
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По словам оружейников, в 2023 году они уже поставили Силам обороны 600 минометов.
Директор компании Владислав Бельбас заявил, что с начала большой войны часть производственных мощностей на востоке была захвачена россиянами, однако удалось запустить производство на новых площадках минометов калибров 60, 82 и 120 мм.
Он отметил, что производство не только возобновилось, но и значительно увеличилось в сравнении с периодом до полномасштабного вторжения.
"Мы поставляем эти изделия разным силовым ведомствам как за государственное финансирование, так и за средства волонтерских организаций", — сказал Бельбас.
- 8 июня 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более тысячи километров.
- В конце июня Украина создала АО "Украинская оборонная промышленность" вместо концерна "Укроборонпром".
- В июле министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что у Украины есть амбиции стать крупнейшим производителем оружия в Европе.
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