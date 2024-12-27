В Україні створили систему для роботи з сім'ями загиблих, зниклих безвісти й поранених бійців
В Україні запрацювала єдина система для роботи з членами сімей полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених та звільнених з полону військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України полковник Олександр Кутков, передає кореспондентка LIGA.net.
Створення системи почалося у жовтні поточного року згідно з рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
За його словами, наразі вже створені відповідні штатні структурні підрозділи в системі цивільно-військового співробітництва Генштабу (в структурі центрального управління), а також у всіх видах та родах військ. Крім цього, сформовані штатні структурні посади за напрямами соціального супроводу у всіх бригадах.
Зараз, як зазначив Кутков, триває створення таких підрозділів у медичних закладах, які підпорядковуються командуванню Медичних сил ЗСУ. І залишається – структурні підрозділи в складі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Полковник наголосив, що укомплектованість таких підрозділів складає близько 50%.
- 15 липня 2024 року командування Військово-морських сил ЗСУ повідомило про створення позаштатної патронатної служби.
- 6 серпня стало відомо, що у ЗСУ створюється єдина система щодо роботи з членами сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.