В Україні створили систему для роботи з сім'ями загиблих, зниклих безвісти й поранених бійців

Український військовий (Фото: Depositphotos)

В Україні запрацювала єдина система для роботи з членами сімей полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених та звільнених з полону військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України полковник Олександр Кутков, передає кореспондентка LIGA.net.

Створення системи почалося у жовтні поточного року згідно з рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, наразі вже створені відповідні штатні структурні підрозділи в системі цивільно-військового співробітництва Генштабу (в структурі центрального управління), а також у всіх видах та родах військ. Крім цього, сформовані штатні структурні посади за напрямами соціального супроводу у всіх бригадах.

Зараз, як зазначив Кутков, триває створення таких підрозділів у медичних закладах, які підпорядковуються командуванню Медичних сил ЗСУ. І залишається – структурні підрозділи в складі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Полковник наголосив, що укомплектованість таких підрозділів складає близько 50%.